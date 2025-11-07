Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 722 afet konutu ve 11 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.
Hatay
Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Koçören Mahallesi'nde 3 bin 722 konut, 11 ticaret merkezi ve 3 caminin inşası ile buraların altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.
Projeyle, vatandaşların modern yapılarla güvenli ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen son durumla ilgili bilgi aldı.