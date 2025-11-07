Dolar
42.21
Euro
48.88
Altın
4,008.19
ETH/USDT
3,270.90
BTC/USDT
100,536.00
BIST 100
10,957.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazzeliler, enkazlardan çıkardıkları malzemelerle İsrail’in yıktıklarını yeniden inşa ediyor

Gazzeliler, ateşkesin ardından kısmen duran bombardımanlarla yeniden hayata adapte olmaya ve yıkılan evlerini onararak başlarını sokacak bir yer inşa etmeye başladı.

Gülşen Topçu, Abdallah F.s. Alattar, Doaa Albaz  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Gazzeliler, enkazlardan çıkardıkları malzemelerle İsrail’in yıktıklarını yeniden inşa ediyor Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes 10 Ekim'de yürürlüğe girdi. Her ne kadar İsrail tarafından defalarca ihlal edilmiş olsa da ateşkes, saldırıların büyük oranda durmasını sağladı.

İsrail'in kuruluşundan bu yana savaş ortamında yaşamaya, düşüp yeniden ayağa kalkmaya alışmış olan Filistinliler, şimdilerde insanın en temel ihtiyacı olan "başını sokacak yer" arayışına girdi.

Yaklaşan kış ve İsrail'in çadır ve konteyner gibi geçici barınakların girişine de izin vermemesi nedeniyle bu arayış hız kazandı.

Filistinliler, enkazlardan çıkardıkları tuğlalar ve çamurdan elde ettikleri sıvalarla "başlarını sokacak bir göz oda" inşa etmeye, bazıları da geçim kaynağı olan işyerlerini tamir etmeye koyuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çadır yok, kış geliyor

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine dönen ve evleri ile iş yerlerinin yıkıldığını gören Filistinliler, bir nevi her şeye sıfırdan başlamak için kolları sıvadı.

El-Mevasi bölgesinden Han Yunus'a dönen Fatin eş-Şair ve ailesi, küçük çocuklarını kışın soğuğundan ve vahşi hayvanların saldırılarından korumak istediklerini belirtti.

Şair, "Han Yunus'a döndük ve evi yıkılmış bulduk. Başımızı sokabileceğimiz bir yer inşa etmek için evin yıkıntılarından taş ve tuğla toplamaya başladık. Ama imkanlarımız çok sınırlı. Köpekler de leş yemeğe alıştığı için vahşileşti. Onlardan da korkar olduk. Bu köpekler gece geliyor ve korkuyoruz." dedi.

Savaş bitti mücadele devam ediyor

Saldırılar sona erse de sıkıntıların devam ettiğini söyleyen Şair, şunları kaydetti:

"Yani aslında savaş bitmedi. Korku da devam ediyor, meşakkat de. İnsanlar daha özgür hareket etmeye başladı ama savaş tam anlamıyla bitmiş değil. Güvenlik var mı dersen, yok. Ya da hayatlarımız eski haline döndü mü, hayır.

Hayat çok zorlaştı. Ne doğru düzgün ulaşım vasıtası var ne yakınlarda kurulan bir pazar var. Bir şey alacak olsan dünyanın bir ucuna girmek zorundasın. Su haftada 1 ya da 2 defa geliyor. İçme suyu için çok uzun mesafe kat etmek lazım."

"Ülkemizi satmayız"

Savaşta kalbi kırılmayan kimsenin kalmadığını, herkesin çekeceği kadar çile ve acı çektiğini dile getiren Şair, tüm bu acılara rağmen topraklarına olan bağlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Biz direniyoruz, toprağımızın bir karışından bile vazgeçmeyiz. Ama yaşamak da istiyoruz. İnsanlar bizim yanımızda dursun, destek versin istiyoruz. Biz ülkemizden vazgeçmeyiz, satmayız da. Birileri istemese de direneceğiz."

Mevasi'den Han Yunus'a göç eden ve evinin büyük hasar aldığını gören bir diğer Filistinli de Rami Faris oldu.

İsrail'in neden olduğu büyük yıkıma adapte olmaya ve onun yıktıklarını yeniden yapmaya çalıştıklarını söyleyen Faris, şunları kaydetti:

"İsrail ordusu taş üstünde taş bırakmadı, çimento yok, sınırlar da kapalı. Biz de mecburen eski ilkel yöntemleri kullanarak kil ve çamurdan elde ettiğimiz sıva ile tuğlaları sıvıyoruz. Kış geliyor, başımızı sokacak bir odamız olsun diye bunu yapıyoruz."

İsrail'in yıktığı fırını yeniden inşa ediyor

Han Yunus'taki Hayfa el-Hilali fırınının sahibi Tarık Ziyad Uveyda da rızık kapısı olan fırınını yeniden inşa etmek için işe koyuldu.

Fırının 2018'de kurulduğunu, 1 Temmuz 2024'te de bombalandığını ve babasının o saldırıda hayatını kaybettiğini söyleyen Uveyda, "13 Ekim'de Han Yunus'a döndük. Ağır iş makinelerimiz olmadığı için insan gücüyle enkazları kaldırdık. Enkaz altındaki ekipmanlarımızı çıkarmayı başardık. Bunları onarmak için bir atölye kurduk. Burada ekipmanları onarıyoruz diğer tarafta da fırının inşaatına devam ediyoruz." dedi.

Fırının, savaş henüz devam ederken ve kıtlık yaşanırken Filistinlilere çok hizmet verdiğini kaydeden Uveyda, "Fırın yıkılmış olsa da biz onu yeniden inşa edecek ve insanlara yeniden hizmet edeceğiz. Birkaç hafta sonra fırın faaliyete geçmiş olacak. Han Yunus'un büyük kısmı yıkılmış olsa da yavaş yavaş hayata geri dönüyoruz. Fırın da insanların çektiği ızdırabı hafifletecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ilk ara tatil başladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında CHP'nin bilgi işlem sorumlusuna tutuklama talebi
Mersin'de oluşan hortum 30 seraya zarar verdi
Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan vatandaşlara "ağaçlandırma seferberliği" çağrısı

Benzer haberler

Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti

Filistinli Muaythai sporcusu genç kız, kazandığı altın madalyayı Gazze'ye armağan etti

Gazzeliler, enkazlardan çıkardıkları malzemelerle İsrail’in yıktıklarını yeniden inşa ediyor

İsrail hapishanelerinde 8 yıl tutulan Filistinli Ceabis: Beni hayatta tutan, Allah'a imanımdı

ABD iç siyaseti yol ayrımında: Siyonist lobi mağlup mu oldu?

ABD iç siyaseti yol ayrımında: Siyonist lobi mağlup mu oldu?
Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Türkiye'nin ülkesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi

Filistin'in yeni Ankara Büyükelçisi Abu Jaish, Türkiye'nin ülkesinin en büyük destekçisi olduğunu söyledi
Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi

Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün "çok yakında" sahada olacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet