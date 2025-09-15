Dolar
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.

Fidan, dün de toplantı kapsamında Al Sani ile bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
