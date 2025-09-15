Dışişleri Bakanı Fidan, Doha'da Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fidan, dün de toplantı kapsamında Al Sani ile bir araya gelmişti.