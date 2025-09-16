Dolar
Samsun’un Tekkeköy ilçesi’ndeki kereste fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Recep Bilek  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Tuğçe Turgu/AA

Samsun

Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi de destek veriyor.

