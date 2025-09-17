Dolar
Dünya

Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından başarısızlığını haklı çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini" vurguladı.

Hussien Elkabany, Ali Semerci  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya Ensari, "İsrail Başbakanı'nın, pervasız politikaları nedeniyle yaşadığı her başarısızlıktan sonra kendi başarısızlığını yorumlamaya ve haklı çıkarmaya çalışmasına alışkınız. Dolayısıyla mesajı bu şekilde geldi." yanıtını verdi.

Bakanlık Sözcüsü Ensari, Netanyahu'ya hitaben, "Ayrıca kendisine, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceği mesajını da iletmek istiyoruz." dedi.

Ensari, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen acil Arap-İslam zirvesinin, Katar'a yönelik herhangi bir saldırının Arap ve İslam ülkeleri açısından kabul edilemez olduğu yönünde açık bir mesaj verdiğini vurguladı.

Sözcü Ensari, Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Konseyi'nin 15 Eylül'de Doha'da liderler düzeyinde düzenlediği olağanüstü oturumda yapılan açıklamanın, bu saldırıya karşı net tedbirler içerdiğini, bu dayanışma mesajının önemli olduğunu ve uluslararası alanda yankı bulduğunu belirtti.

Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin ise "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, "hain" İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi.

Ensari, artık diğer tüm siyasi kaygıların, ülkesinin bugün karşı karşıya olduğu durumun gerisinde kaldığını vurguladı.

İlgili konular
