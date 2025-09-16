Dolar
41.27
Euro
49.00
Altın
3,692.40
ETH/USDT
4,491.50
BTC/USDT
116,780.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun’un Tekkeköy ilçesi’ndeki kereste fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Netanyahu, Tel Aviv Borsası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentine yönelik kara saldırılarının genişletilmesi ve İsrail'in "modern Sparta" olacağını söylemesinin ardından Tel Aviv Borsası'nda yaşanan düşüş nedeniyle basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

Faruk Hanedar  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Netanyahu, Tel Aviv Borsası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı

Kudüs

Tel Aviv Borsası, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik kara saldırılarını genişletmesi ve Netanyahu'nun dün "modern Sparta" olacağını söylemesinin ardından düşüşe geçti.

Pek çok endekste düşüş kaydeden Tel Aviv Borsası'nda değer kaybı bazı endekslerde yüzde 3'lere yaklaşınca İsrail Başbakanı Netanyahu, ekonomi ile alakalı basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde yapılan soykırım nedeniyle artan uluslararası baskı, Gazze kentine kara saldırılarının genişletilmesiyle ateşkes ihtimalinin ortadan kalkması ve "modern Sparta" söylemi nedeniyle gelen eleştirilere karşı İsrail ekonomisinin iyi durumda olduğunu iddia ederek dün yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığını öne sürdü.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Gazze'ye saldırılar konusunda yaşadıkları tartışmalara değinen Netanyahu, kapalı toplantılarda yapılan görüşmelerin sızdırılmasını eleştirerek her zaman bazı konularda karşı çıkanlar olduğunu, bunun normal olduğunu söyledi.

Netanyahu, "Sonunda karar veren siyasi kadro ve kararı ben verdim." ifadesini kullandı.

Katar'ı Hamas'a ev sahipliği yapmak ve finanse etmekle suçlayan Netanyahu, "Onların İsrail yanlısı ya da tarafsız olduklarını hiç düşünmedim. Onları kısmen kullanma girişimi oldu." iddiasında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 2 hafta sonra Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı

Benzer haberler

Netanyahu, Tel Aviv Borsası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı

Netanyahu, Tel Aviv Borsası'nda yaşanan değer kaybı nedeniyle basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı

Tarım ve Orman Bakanlığı bitkisel üretimde gelecek yıl verilecek destekleri derledi

TGS yaz sezonunda 254 bin uçuşla 40,5 milyon yolcuya hizmet verdi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
AJet'ten yurt içi uçuşlarda iki ve üzeri yolcu için indirimli bilet kampanyası

AJet'ten yurt içi uçuşlarda iki ve üzeri yolcu için indirimli bilet kampanyası
Konut satışları yılın 8 ayında 1 milyona yaklaştı

Konut satışları yılın 8 ayında 1 milyona yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet