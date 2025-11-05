Dolar
42.11
Euro
48.41
Altın
3,968.16
ETH/USDT
3,319.10
BTC/USDT
101,871.00
BIST 100
10,938.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor
logo
Ekonomi

İSEDAK Kudüs Programı, Filistin'in kalkınmasında stratejik rol üstleniyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) devreye aldığı Kudüs Programı, kadın ve gençler başta olmak üzere Filistinlilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesinde önemli rol oynuyor.

Hülya Ömür Uylaş  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
İSEDAK Kudüs Programı, Filistin'in kalkınmasında stratejik rol üstleniyor Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre İSEDAK'ın 41'inci toplantısı 1-4 Kasım döneminde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de geçmiş yıllardaki gibi Filistin oldu. Toplantıda Filistin'de atılabilecek adımlar ele alındı.

Bunlar arasında Filistin'e yönelik proje destekleri yer aldı. 2020'de başlatılan İSEDAK Kudüs Programı'nın daha da geliştirilerek Filistinlilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile kurumsal ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İSEDAK Kudüs Programı kapsamında uygulamaya konulan 20 projeye bu yıl 8 proje daha ilave edildi.

Ayrıca, 15 Ekim'de açılan yeni çağrıyla gelecek yıl Kudüs'te uygulanacak projelerden daha fazla Filistinlinin faydalanması öngörüldü.

KOBİ'lerin kapasitelerinin geliştirilmesi de hedefler arasında

Program kapsamında turizm, kültürel miras desteği, teknik ve mesleki eğitim, istihdam ve girişimcilik, e-ticaret ve e-öğrenme ile KOBİ alanlarına yönelik proje destekleri veriliyor.

İSEDAK Kudüs Programı çerçevesinde şu ana kadar 28 proje uygulanırken gerçekleştirilen 70 kapasite geliştirme faaliyetinden çoğunluğu genç ve kadın olmak üzere toplam 1087 kişi yararlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Hasan ve Selim İmamoğlu ifade verdi
CHP İstanbul il yönetiminin uzaklaştırılmasına yönelik itiraz reddedildi
İstanbul Valisi Gül, yılın 10 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı

Benzer haberler

İSEDAK Kudüs Programı, Filistin'in kalkınmasında stratejik rol üstleniyor

İSEDAK Kudüs Programı, Filistin'in kalkınmasında stratejik rol üstleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK çatısı altında Suriye Kapasite Geliştirme Programı'nı başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine katkı sunacağız

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi İstanbul'da faaliyete geçti
İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak

İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet