İSEDAK Kudüs Programı, Filistin'in kalkınmasında stratejik rol üstleniyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) devreye aldığı Kudüs Programı, kadın ve gençler başta olmak üzere Filistinlilerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesinde önemli rol oynuyor.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre İSEDAK'ın 41'inci toplantısı 1-4 Kasım döneminde İstanbul'da gerçekleştirildi.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 41. İSEDAK Toplantısı'nın "Bakanlar Çalışma Oturumu"na başkanlık etti
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK çatısı altında Suriye Kapasite Geliştirme Programı'nı başlatıyoruz
Toplantının ana gündem maddelerinden biri de geçmiş yıllardaki gibi Filistin oldu. Toplantıda Filistin'de atılabilecek adımlar ele alındı.
Bunlar arasında Filistin'e yönelik proje destekleri yer aldı. 2020'de başlatılan İSEDAK Kudüs Programı'nın daha da geliştirilerek Filistinlilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile kurumsal ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflendi.
İSEDAK Kudüs Programı kapsamında uygulamaya konulan 20 projeye bu yıl 8 proje daha ilave edildi.
Ayrıca, 15 Ekim'de açılan yeni çağrıyla gelecek yıl Kudüs'te uygulanacak projelerden daha fazla Filistinlinin faydalanması öngörüldü.
KOBİ'lerin kapasitelerinin geliştirilmesi de hedefler arasında
Program kapsamında turizm, kültürel miras desteği, teknik ve mesleki eğitim, istihdam ve girişimcilik, e-ticaret ve e-öğrenme ile KOBİ alanlarına yönelik proje destekleri veriliyor.
İSEDAK Kudüs Programı çerçevesinde şu ana kadar 28 proje uygulanırken gerçekleştirilen 70 kapasite geliştirme faaliyetinden çoğunluğu genç ve kadın olmak üzere toplam 1087 kişi yararlandı.