Ekonomi

İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41'inci toplantısı 1-4 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
İSEDAK 41. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlayacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 41'inci İSEDAK Toplantısı'nın "Bakanlar Çalışma" ve "Kapanış" oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek.

Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın başlayacak ve 4 Kasım'a kadar sürecek 41'inci İSEDAK toplantısında, İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve büyük yıkımın ardından huzur ve refahın tesisine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantı kapsamında, uzun aranın ardından tekrar İSEDAK toplantılarına katılacak olan Suriye'nin yeniden inşa gündeminin kapsamlı şekilde ele alınacağı özel etkinlikler düzenlenecek.

Teması "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi"

41'inci İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda bu yıl "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi" konusuna odaklanılacak. Üye ülkelerin ilgili bakanlarının bu konuda görüş alışverişinde bulunması ve önemli kararlar alması bekleniyor. Toplantıda ayrıca İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek oturumda, bakanlar, ihracat stratejilerinin geliştirilmesi alanında ülke tecrübelerini paylaşacak ve bu alanda işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunacak. Söz konusu oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye Ülke Raporu"nu sunacak.

Ayrıca İSEDAK'ın ticaret alanındaki önemli program ve projelerinde yaşanan gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin yol haritası bakanlar düzeyinde ele alınacak.

