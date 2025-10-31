Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,025.90
ETH/USDT
3,830.90
BTC/USDT
109,512.00
BIST 100
10,846.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Aykut Karadağ  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ve Yalova merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elebaşılığını cezaevinde bulunan kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu şehir eşkıyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi."

Operasyonlarda emeği geçenlere teşekkür eden Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. Bizim mücadelemiz, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda 1526 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bu yıl organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 700 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet