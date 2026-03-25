Dolar
44.36
Euro
51.52
Altın
4,562.59
ETH/USDT
2,177.70
BTC/USDT
71,302.00
BIST 100
13,066.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Evindeki çocuk odasını spor salonuna çeviren milli halterci Avrupa'dan madalyalarla döndü

Yalova'da yaşayan doğuştan bedensel engelli milli para halterci Uğur Yumuk, evindeki çocuk odasını antrenman salonuna çevirerek hazırlandığı Avrupa Şampiyonası'ndan iki gümüş madalya ile döndü.

Onur Erdik, Sıtkı Yıldız  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Evindeki çocuk odasını spor salonuna çeviren milli halterci Avrupa'dan madalyalarla döndü Fotoğraf: Onur Erdik/AA

Yalova

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası 37 yaşındaki Yumuk, spor hayatına yüzmeyle başladıktan sonra 2022 yılında haltere yöneldi.

Aynı yıl milli takıma seçilen Yumuk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Avrupa Şampiyonası'nda 174 kilo kaldırarak ikincilik elde etti. 2023'te Dubai'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 196 kilo ile üçüncü olan milli sporcu, kendisine uygun spor salonu bulamayınca temin ettiği malzemelerle çocuklarının odasını spor salonuna çevirdi.

Tiflis'te bu yıl gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na çocuklarının odasında kurduğu çalışma alanında hazırlanan Yumuk, organizasyonda bireysel ve genel toplamda 192'şer kilo kaldırarak iki gümüş madalya kazandı.

Milli para halterci Yumuk, AA muhabirine, haftanın 6 günü antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandığını söyledi.

Yoğun iş temposunun ardından antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirten Yumuk, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımızla kurduğumuz bu ortamda çalışarak milli takıma yükseldim ve uluslararası dereceler elde ettim. Üç yıldır çocuk odasında çalışıyorum. Bu odadan daha nice şampiyonluklar çıkaracağız. Çocuğun odasını antrenman salonuna çevirdiğimde ilk başta ailemle problem yaşadık ama şimdi alıştılar, artık düzeldi."

"Başarının yolu çalışmaktan ve inanmaktan geçiyor"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yumuk, "Başarının yolu çok çalışmaktan ve inanmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı hedeflediğini dile getiren Yumuk, bu organizasyonlarda madalya kazanmak istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'daki savaş STRATCOM'da masaya yatırılacak
İletişim Başkanlığı, COP31 kapsamında ilk kez çevre ve iklim medya turları düzenleyecek
Adana'da yağışlar barajların doluluk oranını artırdı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yedikuyular Kayak Merkezi'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda Romanya karşısında

"1920 Koşusu" için son kayıt fırsatı

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı
Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak

Türkiye, 2026-2027 sezonunda UEFA organizasyonlarında 5 takımla yer alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet