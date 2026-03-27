Dolar
44.46
Euro
51.34
Altın
4,465.18
ETH/USDT
2,065.20
BTC/USDT
68,781.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 ve 5-8 etaplarının ilk karşılaşmaları, 28-30 Mart tarihlerinde oynanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor

Ankara

Hem yarı final hem de 5-8 etabı serilerinde 2 galibiyete ulaşan takımlar, tur atlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Maç programı şöyle:

Play-off 5-8 etabı

Yarın:

15.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray Daikin (Burhan Felek Vestel)

29 Mart Pazar:

18.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

Play-off 1-4 etabı

29 Mart Pazar:

18.00 Zeren Spor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

30 Mart Pazartesi:

20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet