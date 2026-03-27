Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)
18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye)
20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)
Yarın:
13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
29 Mart Pazar:
15.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Karşıyaka-Mersin Spor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Yarın:
14.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Koleji RAMS (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)
16.30 iLab Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beşiktaş GAİN)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kurtdereli)
29 Mart Pazar:
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gaziantep Basketbol (Kocaeli Atatürk)
14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)
16.30 Göztepe-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)
30 Mart Pazartesi:
18.30 Cemefe Gold Haremspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Beylikdüzü)