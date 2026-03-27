Dolar
44.46
Euro
51.37
Altın
4,398.27
ETH/USDT
2,057.10
BTC/USDT
68,694.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçları tamamlandı

Mutlu Demirtaştan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İstanbul

Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son ülkelerin belirleneceği play-off etabında oynanan 8 maçın ardından finale kalan takımlar belli oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

A Milli Futbol Takımı, sahasında Romanya'yı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Kosova ise deplasmanda Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde ay-yıldızlılar ile eşleşti.

Türkiye ve Kosova'nın yanı sıra İtalya, İsveç, Polonya, Danimarka, Bosna Hersek ve Çekya finale yükseldi.

Play-off yarı finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye-Romanya: 1-0

Slovakya-Kosova: 3-4

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

Galler-Bosna Hersek: 1-1 (Penaltılarla 2-4)

Ukrayna-İsveç: 1-3

Polonya-Arnavutluk: 2-1

Danimarka-Kuzey Makedonya: 4-0

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti: 2-2 (Penaltılarla 4-3)


- Play-off turu final eşleşmeleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Bosna Hersek-İtalya

İsveç-Polonya

Kosova-Türkiye

Çekya-Danimarka

Play-off etabında final karşılaşmaları, 31 Mart'ta yapılacak. Milliler, final maçını deplasmanda oynayacak. Final maçlarını kazanan 4 ülke, Dünya Kupası bileti alacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet