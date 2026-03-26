Spor, Basketbol

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimine ilk torbadan katılacak

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinci tur kura çekimine ilk torbadan katılacak.

Süha Gür  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi için torbalar, güncel FIBA Kadınlar Dünya sıralamasının ardından netleşti.

Kura çekimi, 31 Mart Salı günü İsviçre'nin Mies kentinde bulunan Basketbol Evi'nde TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

İlk turdan 17 takım üst tura yükselirken, bu takımlara FIBA Basketbol Dünya Kupası 2026 Eleme Turnuvaları'ndan gelen yedi ekip eşlik edecek.

Kura çekimi için torbalar şu şekilde:

1. Torba: Fransa, İspanya, Almanya, Sırbistan, İtalya, Türkiye

2. Torba: Çekya, Macaristan, Büyük Britanya, Slovenya, Karadağ, Yunanistan

3. Torba: Slovakya, Letonya, Hırvatistan, Portekiz, Ukrayna, Polonya

4. Torba: İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Avusturya

Takımlar, dörderli altı gruba ayrılarak ikinci turdaki maçlarını 2026 Kasım ve 2027 Şubat aylarında gerçekleşecek iki pencere kapsamında oynayacak.

FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'nin ortak ev sahipleri Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç ise kalan pencerelerde ikinci tur ile paralel şekilde H Grubu'ndaki mücadelelerine devam edecek.

Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
Bakan Kurum: İklim krizi bir ihtimal değildir, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
AK Parti, "İftara 5 Kala" etkinliklerinde 1 milyon 175 bin iftariyelik dağıttı

Benzer haberler

Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır

Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır

Türkiye, FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimine ilk torbadan katılacak

Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz

TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi

TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi
Muğla'da yağışlar baraj ve göletleri doldurdu

Muğla'da yağışlar baraj ve göletleri doldurdu
MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

MSB: Son bir haftada 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
