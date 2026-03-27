Türkiye'nin Romanya galibiyeti dünya basınında
Spor, Futbol

Türkiye'nin Romanya galibiyeti dünya basınında

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesi dünya basınında geniş yer buldu.

Yunus Kaymaz  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Londra

Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu Arda Güler'in asistine dikkati çeken ABD merkezli The Athletic, "Arda Güler’in bu asisti, Dünya Kupası’nda görmek istediğimiz türden bir sihirdi." yorumunu yaptı.

Yazıda, "Tarafsızların çoğu, Türkiye'nin yazın turnuvaya katılmasını ummalı. Eğer başarırlarsa, ABD ile aynı grupta yer alacaklar ve dünyanın gözü onların üzerinde olacak. Çünkü Arda Güler'in Romanya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde kanıtladığı gibi, 'o anları' yaratabilecek oyunculara sahipler." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler'in asisti öncesinde sınırlı seçeneğinin olduğu belirtilen yazıda, "Güler'in, Kadıoğlu'nun koşusunu fark etmesi ile topa vurması arasında belki yarım saniyesi vardı; bu da göz açıp kapayıncaya kadar topu doğru hızda, doğru noktaya ulaştırmanın fiziğini hassas bir şekilde ölçüp tartması gerektiği anlamına geliyordu. Bunu mükemmel yaptı." görüşü paylaşıldı.

Maç yazısına "Arda ile dünyanın sonuna kadar" başlığını atan İspanya'dan Marca gazetesi, "Güler'in asisti Romanya düellosunun kilidini açtı. İstanbul'da atmosfer dev bir günün provası gibiydi ve tribünlerde, 2002'de yarı finale ulaşmayı başaran kahramanların yer aldığı etkileyici bir koreografi sergilendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Güler-Kadıoğlu bağlantısı Türk rüyasını besliyor." başlığıyla haberi okurlarını duyuran İspanya'dan AS gazetesi, "Türkiye, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na geri dönmek için ilk adımı attı. Ve bunu, sahadan alkışlarla ayrılan Arda Güler sayesinde başardı. Real Madridli oyuncu, sahada takıma liderlik ederek ve skorda belirleyici rol oynayarak kilit isim oldu." ifadelerini kullandı.

"Montella ile ABD arasında artık sadece Kosova var" başlığını atan İtalya'dan Corriere dello Sport, "Dünya Kupası'na doksan dakika kaldı. Türkiye'nin rüyası devam ediyor. Türkiye turu geçiyor ve bunu hak ederek yapıyor. Bu, klasın ve kalitenin zaferidir. Bu açıdan bakıldığında Montella, Kenan Yıldız ve Arda Güler ile kesinlikle gülümseyebilir. Rumen duvarını birbiri ardına denemelerle yıkan ve 'ay-yıldızlıları' salı günkü belirleyici maça taşıyanlar onlardı." yorumunu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kiracılara barınma desteği" paylaşımlarına ilişkin açıklama
Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, raporunda yapay zeka konusundaki önerilerini sıraladı
Hasarlı araçların şase numaralarıyla dolandırıcılık yapan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da kuraklıktan etkilenen menderesler, kar ve yağmur sularıyla doldu
İstanbul'da betonlaşmanın yarattığı "ısı adası" etkisi ani ve şiddetli yağışları artırıyor

Yerli üretim yapay zeka destekli kalite kontrol sistemi ihracatı hedefliyor

ABD'den yola çıkan LNG gemisi 8 Nisan'da Türkiye'ye ulaşacak

