Türk-İtalyan üniversiteleri arasındaki işbirlikleri onuruna Roma'da resepsiyon verildi

Büyükelçilik konutunda Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve heyetleri başta olmak üzere eğitim, diplomasi, kültür camiasından isimler katıldı.

Ev sahibi Büyükelçi Çomoğlu Ülgen, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Ankara'dan böyle bir heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke üniversiteleri arasında yarından itibaren hayata geçecek bazı işbirliklerini bugün düzenledikleri resepsiyonla başlatmak istediklerini belirtti.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Çomoğlu Ülgen, Türk ve İtalyan üniversiteleri arasında Büyükelçilik açıldığından bu yana ilişkiler oluşturulduğunu söyleyerek, yarınki programın da başta eğitim alanı olmak üzere iş ve ticaret alanlarında da yeni fırsatlar yaratma imkanı sunabileceğini dile getirdi.

Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "İnşallah Türkiye-İtalya ilişkilerinde akademik ama aynı zamanda kültürel, sosyal, ekonomik, ticari bütün boyutlarda yepyeni bir başlangıç olur." dedi.

"Çok güzel gelişmelere yol açacağına yürekten inanıyorum"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da Ankara'nın son 25 yıla bakıldığında, Türkiye için farklı bir noktaya geldiğini, savunma sanayisinin merkez, tekstil, mobilya, yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji alanlarında öne çıkan bir yer haline geldiğini dile getirerek, "Bu anlamda, İtalya ile ilişkilerimize Ankara penceresine baktığımızda da ben bu ziyaretimiz ve yarınki görüşme konularının her iki ülke arasında, özellikle de Ankaramızla İtalya arasında çok güzel gelişmelere yol açacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da "Ankara Üniversitesi olarak bizim de İtalyan üniversiteleriyle çok yakın bir diyaloğumuz var." dedi.

Kendisi de Ankara Üniversitesi mezunu olan Büyükelçi Çomoğlu Ülgen ile gurur duyduklarını ve Ülgen'in, Ankara Üniversitesinin İtalyan üniversiteleri arasındaki işbirliğini daha da ileriye götürmek için çok önemli bir çaba içerisinde olduğunu belirten Ünüvar, şöyle devam etti:

"İşte bu vesileyle Ankara Ticaret Odamızın Kıymetli Başkanı ve değerli heyetleriyle beraber Ankara Üniversitesi mensuplarıyla bu önemli etkinliğe katılmayı, Sayın Büyükelçimizin bu önemli çabasına destek olmayı kendimiz için şerefli bir görev addettik."

Fotoğraf : Barış Seçkin/AA

Resepsiyonda, Rektör Ünüvar, kendisi de Ankara Üniversitesi mezunu olan Büyükelçi Ülgen’e öğrenci yıllarına ait "öğrenci fişi"ni hediye etti. Büyükelçi Ülgen de bu hediyeyi çerçeveleteceğini belirtti.

Resepsiyonda konuklara Türk ve İtalyan mutfağından tatlar da ikram edildi.

Roma'da yarın Ankara Üniversitesi ile Roma Sapienza Üniversitesi ve Unitelma Sapienza Üniversitesi heyetleri arasında yeni eğitim işbirlikleri öngören bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Program çerçevesinde “İtalya-Türkiye İlişkileri: Diplomasi, Kültür ve Ekonomi” konulu bir konferans da yapılacak.