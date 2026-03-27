Dolar
44.46
Euro
51.26
Altın
4,429.72
ETH/USDT
2,050.10
BTC/USDT
68,020.00
BIST 100
12,689.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarımda Türkiye Yüzyılı Zirvesi Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi umutla başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sahaya yansıttığı performansla umut verdi.

Abdullah Doğan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Konyaspor'da ikinci İlhan Palut dönemi umutla başladı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Yeşil beyazlılarla ikinci kez sözleşme imzalayan teknik direktör İlhan Palut yönetiminde takım, ligde 7 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Konya ekibi, Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'de berabere kaldıkları Göztepe maçında takımın başında çıkan Palut yönetimindeki yeşil beyazlılar, evinde oynadığı Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deplasmanda Alanyaspor ile Başakşehir'e mağlup olan Palut'un öğrencileri, Kocaelispor'u ise 2-1 yenerek taraftarını sevindirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, kalan haftalarda sahasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Fenerbahçe, deplasmanda ise Samsunspor, Antalyaspor, Rizespor ve Kayserispor ile karşılaşacak.

Ligde 30 puanla 12. sırada yer alan yeşil beyazlılar, kalan maçlarda alacakları puanlarla üst sıralarda yer almak istiyor.

"Mutlu edecek sonuçlar almaya başladık"

Kulüp basın sözcüsü Cengiz Yönet, AA muhabirine, yeşil beyazlıların ligdeki performansını değerlendirdi.

Sezonun ikinci yarısına teknik direktör değişiklikleriyle başladıklarını hatırlatan Yönet, şöyle konuştu:

"İlhan hocanın ilk 2-3 maç hangi futbolcunun neyi yapacağını veya yapamayacağını görmesi açısından da imkanı ve süresi dardı. Çünkü çok kritik ve zorlu maçlarımız vardı. İlhan hocamız, teknik ekip ve futbolcularımızla birlikte bir güç ve sinerji oluşturdu. Başkanımız Ömer Atiker başta olmak üzere futbol şubedeki görev alan arkadaşlarımızın sağladığı maddi ve manevi destekle Allah'a şükür, bizi mutlu edecek sonuçlar almaya başladık."

"Alt sıralarla puan farkını açtık"

Yönet, son oynadıkları Gençlerbirliği galibiyetinin kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Alt sıralardan yukarı çıktık ve aramızdaki puan farkını açtık. Futbolcularımız maça çıkarken üzerlerindeki kazanamamadan kaynaklı olan stresi atmış olduklarını düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda stressiz olarak çıkacakları için gerçek performanslarını ortaya koyabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacaklarına değinen Yönet, "Samsunspor'un Avrupa'da ülkemizi iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Sezona çok iyi başlangıç yaptılar ama şimdi aradaki makas azaldı. Samsun'daki maçı kazandığımızda onların birkaç puan gerisinde olacağız. Aslında bu da ligimizin kalitesini ve gücünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Kalan 7 maçtan alınacak 21 puanın tamamına talibiz"

Basın sözcüsü Cengiz Yönet, takımın milli ara nedeniyle verilen iznin ardından çalışmalara başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalan 7 maçtan alınacak 21 puanın tamamına talibiz. Taraftarlarımız, sahaya her maçı kazanmak için çıkan bir Konyaspor görmek istiyor. Biz de bunu istiyoruz. Hocamızın da bunu istediğinden hiç şüphemiz yok. İlhan Palut geçmişte de Konyaspor'da görev almış, başarılı olmuş, taraftarın sevgisini kazanmış bir hoca. Şu anda da taraftar, kendisini ciddi manada destekliyor. Bu süreçte kendisini başarılı buluyoruz. Daha iyi günlerimizin olabileceğini düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet