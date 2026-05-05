Körfez ülkeleri liderleri, BAE'ye yönelik İHA ve füze saldırılarını görüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAE'ye yönelik İHA ve füze saldırılarının ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeleri ve bölge istikrarının olanakları konuşuldu.

"İran'ın herhangi bir gerekçesi olmadığı halde BAE'yi hedef alan saldırılarını şiddetle kınayan" Bin Selman, ülkesinin BAE'yle dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde de Kral Al Halife'nin, Bin Zayid ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra BAE'yi hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmeye ilişkin, şu bilgiler verildi:

"Kral Al Halife, kardeş ülke BAE'deki sivil yerleri ve tesisleri hedef alan İran'ın çirkin saldırılarını şiddetle kınadı. Al Halife, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden söz konusu saldırıları iyi komşuluk ilkeleri ile uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini ifade etti."

BAE güvenliğinin Bahreyn güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getiren Al Halife, BAE'nin güvenlik ve egemenliğini korumak için atacağı adımları desteklediklerini kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele almıştı.

Şeyh Temim, İran tarafından BAE'deki sivil hedefler ve tesislere yönelik füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıları şiddetle kınamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.