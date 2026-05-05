Elon Musk ile SEC "Twitter" davasında uzlaşmaya gidiyor Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) yeni adı "X" olan sosyal medya şirketi Twitter'da hisse alımlarının geç bildirilmesiyle ilgili açtığı davayı sonlandırmak için 1,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.