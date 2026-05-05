İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral yurda döndü

Bükreş'ten THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye gelen Oral, İstanbul Havalimanı VIP Terminali Girişinde aktivist arkadaşları ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Burada basın açıklaması yapan Oral, tüm aktivist arkadaşlarına teşekkür ederek, özellikle Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Oral, İsrailli askerlerin kendilerine saldırdığı anda daha önce eğitim aldıkları üzere yere çömelerek ellerini havaya kaldırdıklarını ve gemiye gelen İsraillilerin kendilerini ters kelepçeyle gözaltına aldıklarını anlattı.

Kollarındaki morlukları göstererek kelepçe izlerinin halen durduğunu vurgulayan Oral, hapishane gibi yaptıkları gemiye tekme tokat aktarıldıklarını dile getirdi.

Oral, kendilerine kötü muamele yapıldığını, verdikleri sandviçleri de hayvanın önüne atar gibi attıklarını belirtti.

Kendisinin darp edildiğine işaret eden Oral, "Şu anda izlerini görüyorsunuz. Ama Allah sizi inandırsın şu kadarcık acım yok. Ne vurduklarında ne de sonrasında... Yunanlılara teslim ettiler. Onlar da bizi karaya çıkardılar. Benim ufak bir çantam vardı. İçerisinde 1000 avro vardı. Bir de ehliyetim vardı. Orada Yunanlılara teslim ettik dediler. Yunanlılar da 'Aldık.' dediler. Karaya varınca Yunanlılara dedim 'Benim çantam nerede?', 'Çantayı biz almadık.' dediler. Yunanlıların böyle bir işbirliğinin olduğunu gördük orada." dedi.

Türkiye'nin kendileriyle süreç boyunca çok iyi ilgilendiğini ifade eden Oral, ihtiyaç halinde yine gidebileceğinin altını çizdi.

"Buradan Adli Tıp Kurumuna sürecin takibi ve davalar için götürülecek"

Oral'ı karşılamaya gelen Özgürlük ve Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Beheşti İsmail Songür de şunları söyledi:

"Bugün yanımızda Hüseyin ağabey var. Hüseyin ağabey, Girit açıklarında İsrail terör güçlerinin saldırısı sonucu esir alınan ve zorla Girit Adası'na bırakılan Sumud aktivistlerinden bir tanesi. Burada geçtiğimiz gün Sumud aktivistlerimizi tahliye etmiştik. 59 aktivist tahliye edilmişti. Aynı zamanda orada hala kalan ve bulunan Türk vatandaşlarımız vardı. Hüseyin ağabey de onlardan bir tanesi. Bu süreçte kendisi İsrail terör güçleri tarafından ağır saldırıya uğradı, yaralandı. Orada hastanede kaldı. Tedavisi yapıldı. Dün Türkiye'ye gelecekti fakat uçağı kaçırıldı, kasıtlı olarak yapıldı."

Songür, "Bugün hem Valiliğimizin girişimleriyle hem de milletvekillerimizin girişimiyle Romanya'dan buraya tahliyesini başardık. Buradan da inşallah Adli Tıp Kurumuna sürecin takibi ve davalar için götürülecek." ifadelerini kullandı.

Kendilerine gelen yeni bir bilgiyi paylaşacağını belirten Songür, filoya destek olmak için İtalya'dan yola çıkan 4 gemiye İsraillilerin halihazırda müdahale ettiğini kaydetti.