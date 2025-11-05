BYD Türkiye, SEALION 7 ve ATTO 2 ile elektrikli SUV ailesini genişletiyor
BYD Türkiye, tamamen elektrikli sportif D-SUV modeli BYD SEALION 7'yi bu ay itibarıyla, kompakt B-SUV modeli ATTO 2'yi ise aralıkta satışa sunacak.
İstanbul
BYD Türkiye, tamamen elektrikli sportif D-SUV modeli BYD SEALION 7 ve kompakt B-SUV modeli ATTO 2'yi tanıttı.
BYD, Türkiye'de ürün gamını yüzde 100 elektrikli sportif D-SUV modeli BYD SEALION 7 ile genişletirken, yeni modelin tanıtımı, İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi.
Türkiye'ye özel geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonun yanı sıra, 390 kW gücündeki dört çeker seçeneğiyle öne çıkan BYD SEALION 7, bu ay itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak.
Modelin Türkiye'ye özel olarak üretilen 160 kW'lık Design versiyonu 2 milyon 389 bin lira, 390 kW'lık Excellence donanım versiyonu ise 3 milyon 939 bin lira kasım ayına özel lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor.
Etkinlik kapsamında ayrıca BYD'nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli ATTO 2 de eş zamanlı olarak tanıtıldı. Markanın elektrikli SUV ailesinin en yeni üyesi olan BYD ATTO 2, aralık ayından itibaren BYD bayilerinde yerini alacak.
"Elektrikli otomobil satışlarının 3. markayız"
BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla sadece otomotivdeki yenilikler konusunda değil yeni teknolojiler konusunda da en erken adapte olan ülkelerden biri olduğunu ve bunun da pazar rakamlarına yansıdığını söyledi.
Ekim ayında 116 bin 149 adetlik toplam pazara ulaşıldığını aktaran Ergun, şunları kaydetti:
"Pazar artık aylık 100 binin altına düşmüyor. 10 aylık verilere baktığımız zaman rekor var. Yıl sonunda da toplam pazarın, 1 milyon 350-1 milyon 400 bin aralığında bir yerde biteceğini öngörüyoruz. Sadece bineğe baktığınız zaman bugün 10 aylıkta 835 binlere gelmiş pazar. Bu pazarın yüzde 20'sinde yer alan BYD olarak, şarj edebilir hibrit ve elektrikli modellerimizle son aylarda yaşadığımız tedarik sıkıntısının etkisine rağmen ilk 10 için de çok güvenli bir yer edinebildik."
Ergun, geçen yıl elektrikli araç pazarının 100 bin civarında tamamlandığını anımsatarak, "Bu sene elektrikli otomobil pazarının 200 bin civarında bitmesi bizleri şaşırtmayacak ve şu anda 10 aylık pazarda yüzde 18'lik bir pazar payına ulaşmış durumda binek otomobiller içinde. Bu trend bu şekilde devam edecek gözüküyor. Sadece elektrikli pazara baktığınız zaman, BYD, 3. marka olarak pazarda yer edinmiş durumda." diye konuştu.
Son iki ay itibarıyla hızlı bir sene sonu yaşanacağına işaret eden Ergun, şu ana kadar yine çok iyi bir performansla 35 bine aşan bir 10 aylık satış adedine ulaştıklarını belirtti.
Ergun, "Ekim pazarı da açıklandı, bir tedarik sıkıntısı yaşadığımız çok belli. Bizim yıl sonu için yaklaşık 50 bin civarında bir satış hedefimiz vardı ama 2-3 aylık açığı iki ayda kapatmak çok kolay olmayabilir. Biz yine 50 bine çok yakın adetlerde bir yerde kapatacağız yılı. Son iki ay yaklaşık 12 bin civarında araç satmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
BYD SEALION 7'nin öne çıkan özellikleri
BYD’nin Türkiye'nin satışa sunduğu sekizinci model olan BYD SEALION 7, Türkiye'de DOLPHIN, SEAL ve SEAL U'dan sonra "Okyanus Serisi"nde yer alan dördüncü model olarak öne çıkıyor.
Geniş ve atletik SUV gövde yapısını güçlü tasarım unsurlarıyla bir araya getiren model, gelişmiş elektrikli araç teknolojilerini yüksek performans ve konforla buluşturuyor. BYD'nin tüm modellerinde öne çıkan üst düzey donanım çeşitliliği ve ileri teknoloji anlayışı ise SEALION 7'de de kendini güçlü bir şekilde gösteriyor.
BYD SEALION 7'nin Türkiye'ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu, 0'dan 100 kilometre/saat hıza yalnızca 7,8 saniyede ulaşıyor. 71,8 kWsa bataryasıyla WLTP normuna göre 440 kilometre menzil sunan model, günlük kullanımda da, uzun yolculuklarda da yüksek verimlilik sağlıyor.
AC 11 kW şarj ile tam dolum yaklaşık 7,5 saatte tamamlanırken, DC 150 kW hızlı şarj sayesinde yüzde 30'dan yüzde 80'e 20 dakikada ulaşılabiliyor.
Maksimum 210 kilometre/saat hıza ulaşabilen SEALION 7, 10,25 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç dönebilen bilgi-eğlence ekranı, 360 derece kamera, çift bölgeli klima, 50W kablosuz şarj, ısı pompası ve UV/ısı korumalı camlarıyla öne çıkıyor.
BYD SEALION 7, Atlantis Grisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı, Bulut Grisi olmak üzere dört farklı dış renk seçeneği ile satışa sunuluyor. İç mekanda ise siyah ve açık mavi olmak üzere iki farklı döşeme rengi tercih edilebiliyor.
Yeni modelin yüksek güvenlik standartları, EuroNCAP tarafından 5 yıldızla tescil edildi. Özellikle çocuk yolcu koruması alanında BYD SEALION 7, yüzde 93'lük puan alarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Testlerde kullanılan 10 yaş ve 6 yaşındaki çocukları temsil eden maketlerin tüm kritik vücut bölgeleri için maksimum koruma sağlandı.
BYD ATTO 2'nin öne çıkan özellikleri
Markanın tasarım dilini yansıtan Ejderha yüzü tasarımı, kompakt boyutları ve çevik manevra kabiliyetiyle şehir içi SUV deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan BYD ATTO 2, BYD'nin ikonik e-Platform 3.0 altyapısı, akıllı kabin teknolojisi ve zengin standart donanımlarıyla dikkati çekiyor.
ATTO 2, SUV'un yüksek oturma pozisyonunu seven ve şehir içi kullanıma uygun kompakt bir otomobil arayan müşteriler için özel olarak tasarlandı.
Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulacak BYD ATTO 2, segmentinin üzerinde donanım özellikleri sunarken, 12,8 inç elektrikli dönebilir dokunmatik ekran, 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi, 15W kablosuz şarj ünitesi, elektrikli ve ısıtmalı vegan deri ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, ambiyans aydınlatması, panoramik cam tavan ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi premium özelliklerle öne çıkıyor.
Önde konumlandırılmış 130 kW (177 PS) gücündeki elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve ATTO 2'yi 0'dan 100 kilometre/saat hıza yalnızca 7,9 saniyede ulaştırıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya, WLTP ölçümlerine göre 312 kilometre menzil sağlıyor.
65 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde batarya yüzde 30'dan yüzde 80'e ise yalnızca 28 dakikada şarj edilebiliyor.
BYD Mobil Uygulaması ile bağlantılı sürüş deneyimi
BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD SEALION 7 ve ATTO 2 modellerinde de bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD Mobil Uygulamasını sunuyor.
BYD, tüm modellerinde olduğu gibi BYD SEALION 7 ve ATTO 2 modellerinde de bağlantılı servislerle entegre çalışan BYD Mobil Uygulamasını sunuyor.

Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak indirilen uygulama, menzil ve şarj durumu takibinden, klima, direksiyon ve koltuk ısıtma kontrolüne, kapıların uzaktan kilitlenmesinden araç konumunun görüntülenmesine kadar birçok fonksiyonu tek dokunuşla cep telefonları ile uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor. BYD Uygulamasındaki dijital anahtar sayesinde, aracı anahtar taşımadan telefon üzerinden açıp kapatmak da mümkün.