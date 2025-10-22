Tesla yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşenindeki sorun nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor.
New York
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin belirli 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını geri çağıracağı bildirildi.
Söz konusu araçların batarya paketi kontaktörünün arızalanarak aracın güç kaybetmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, bunun da kaza riskini artırabileceği vurgulandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 12 bin 963 olduğu aktarıldı.
Tesla'nın kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği ifade edilen açıklamada, araç sahiplerine bildirim mektuplarının 9 Aralık'ta gönderilmesinin planlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.