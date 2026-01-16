Dolar
43.28
Euro
50.28
Altın
4,590.39
ETH/USDT
3,306.80
BTC/USDT
95,535.00
BIST 100
12,649.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Teknoloji

Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı

Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı ve Yapay Zeka Politikalarından Sorumlu Kabine Üyesi Onoda Kimi, yapay zeka sohbet robotu Grok'un ürettiği müstehcen içeriklere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Ayşe İrem Çakır  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı

Ankara

Japonya Ekonomik Güvenlik Bakanı ve Yapay Zeka Politikalarından Sorumlu Kabine Üyesi Onoda Kimi, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un ürettiği müstehcen içeriklere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kyodo News'un haberine göre Onoda, son zamanlarda kişilerin rızası olmadan platformda uygunsuz görüntüler oluşturmakla eleştirilen xAI şirketinin yapay zeka sohbet robotu Grok'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

X'e, söz konusu içeriklere karşı önlem alınması konusunda çağrı yaptığını aktaran Onoda, "İlgili bakanlık ve kurumlarla işbirliği içinde görüşmeleri hızlandıracağız." ifadesini kullandı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yapılan açıklamada, son dönemde tepki çeken müstehcen görsel oluşturma özelliğinin "yasa dışı olduğu bölgelerde" tüm kullanıcılar için engelleneceği duyurulmuştu.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC için de siber güvenlik konuları önümüzdeki dönemde daha fazla ele alınmalı
Minik Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili yeniden yargılamada amcası tutuklandı
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 18 yaşından küçük 68 şüpheli hakkında iddianame
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı

Japonya'dan X platformuna, Grok'un müstehcen içerik üretmesine karşı önlem alınması çağrısı

Rusya: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Gazze’de ateşkesin ikinci aşaması: Anlaşmazlıklar, koşullar ve sahadaki sınamalar

İran'daki protestolar köklü bir değişimin ayak sesleri mi yoksa bir dönüşüm sancısı mı?

İran'daki protestolar köklü bir değişimin ayak sesleri mi yoksa bir dönüşüm sancısı mı?
Çocuklara sosyal medya yasağı tüm dünyada yayılıyor

Çocuklara sosyal medya yasağı tüm dünyada yayılıyor
Türkiye ve ABD nükleer işbirliğinde küçük modüler reaktörler öne çıkıyor

Türkiye ve ABD nükleer işbirliğinde küçük modüler reaktörler öne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet