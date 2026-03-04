Dolar
Teknoloji

Amerikan X şirketinin platformundan yapay zekayla üretilen çatışma videolarına ilişkin düzenleme

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapay zekayla üretilen çatışma videolarının bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeyen kullanıcılar 90 günlüğüne gelir paylaşım programından uzaklaştırılacak.

Aynur Şeyma Asan  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
Amerikan X şirketinin platformundan yapay zekayla üretilen çatışma videolarına ilişkin düzenleme

Ankara

X şirketinin sosyal medya platformunun ürün yöneticisi Nikita Bier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçerik Üreticisi Gelir Paylaşım politikalarında bazı değişiklikler yapıldığını belirtti.

Bier, güncel yapay zeka teknolojisiyle insanları yanlış yönlendiren içerikler olabileceğine işaret ederek "Savaş zamanlarında insanların bölgeden gerçek bilgiye erişimi olması önemli." ifadesini kullandı.

Bir çatışmanın, yapay zeka videosunu üretip bu teknolojiyle üretildiğini belirtmeden paylaşan kullanıcıların 90 gün boyunca İçerik Üreticisi Gelir Paylaşımından faydalanamayacağını vurgulayan Bier, daha sonraki ihlallerin gelir paylaşım programında kalıcı uzaklaştırılmakla sonuçlanacağını kaydetti.

