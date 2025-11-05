Dolar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Ekonomi

THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama

THY, şirket ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan Güneş Ekspress Havacılık AŞ'nin (SunExpress), paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Mücahit Enes Sevinç  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
THY'den SunExpress ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ortaklığının yüzde 50 iştiraki olan SunExpress'in paylarının tamamını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik muhtelif basın-yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. SunExpress, Türk Hava Yolları ile Lufthansa A.G'nin ortaklığında faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte olup, ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir." ifadeleri kullandı.

