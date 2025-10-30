Dolar
Kültür

"13. Boğaziçi Film Festivali" kapsamlı programıyla sinemaseverlerle buluşacak

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen "13. Boğaziçi Film Festivali", kapsamlı bir programla sinemaseverlerle buluşacak.

Özlem Limon  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 7-14 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalin açılış filmi, Annemarie Jacir'in yönetmenliğini üstlendiği, dünya prömiyerini büyük ilgiyle karşılandığı 50. Toronto Film Festivali'nde yapan, aynı zamanda Filistin'in 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalındaki adayı olarak belirlenen "Palestine 36" olacak.

Festivalde Filistin özel seçkisinde ise yönetmenliğini Cherien Dabis'in üstlendiği dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan "All That's Left of You", Kaouther Ben Hania imzalı, Venedik Film Festivali'nden 9 ödül alan "The Voice of Hind Rajab", Kamal Aljafari imzalı dünya prömiyerini Locarno Film Festivali'nde yapan "With Hasan in Gaza" ve DOC NYC 2024'de dünya prömiyerini yapan "Yalla Parkour" yer alıyor.

Boğaziçi Film Festivali "Yarışma Dışı Özel Gösterim" seçkisinde Ali Kemal Pasiner imzalı, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülünü kazanan "Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler", yönetmenliğini Mehmet Güreli'nin üstlendiği "Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan" ve Kıbrıs yapımı yönetmenliğini Ömer Evre'nin üstlendiği "Tuval'deki Sır" filmleri gösterilecek.

Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunu üstlendiği festivale dair detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.

