Kültür

TRT ortak yapımı "Pırıl: Saklı Robotlar" ilk gün 74 bin seyirciye ulaştı

TRT Çocuk'un sevilen kahramanı "Pırıl"ın beyaz perdede izleyiciyle buluşan yeni serüveni "Pırıl: Saklı Robotlar", vizyondaki ilk gününde 74 bin seyirciye ulaştı.

Ahmet Esad Şani  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
TRT ortak yapımı "Pırıl: Saklı Robotlar" ilk gün 74 bin seyirciye ulaştı Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, macera, dostluk ve keşifle dolu hikayesiyle dikkati çeken serinin ikinci filmi, 2025'in en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Matematiğin gizemini koruyan Pırıl ve arkadaşları, hem çocuklara hem de ebeveynlere unutulmaz bir deneyim sunarken, ilk gösterim gününde seçili sinema salonlarında Pırıl maskotları minik izleyicileri karşıladı.

Çocuklara matematiği sevdiren film yorumlarını alan yapım, yeni filminde yine öğretici ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Etkinlikler, bu hafta sonu da bazı salonlarda devam edecek.

Arkadaşlarıyla yeni bir yolculuğa çıkan Pırıl'ın, matematiği keyifli bir serüvene dönüştürmesini işleyen TRT ortak yapımı filmin konusu kısaca şöyle:

"Bambaşka bir serüvenin peşine düşen Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına doğru zaman yolculuğuna çıkıyor. Antik Mısır'dan Antik Yunan ve İslam uygarlığına uzanan bu macerada kahramanlar, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne ve İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor."

