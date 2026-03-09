Dolar
Kültür

17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

Dört kategoride, 12 ödülün verileceği TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için 3 Nisan'a kadar başvurular kabul edilecek.

09.03.2026
17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

İstanbul

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek yarışma, belgesel türünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla farklı ülkeler ve kültürlerden katılımcıları bir araya getiriyor.

Yarışmaya katılacak belgeseller, Uluslararası Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi başlığı altında değerlendirilecek.

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi kapsamında TRT ekipleri, Türkiye'yi gezerek genç belgeselcilerle buluştu. Geleceğin belgeselcilerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen tanıtım toplantılarıyla 16 ilde, 20 üniversite ziyaret edilerek öğrenciler bilgilendirildi.

Ön eleme sonucu finale kalan yapımlar, 4-7 Haziran'da seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Kazanan eserler, 7 Haziran'da düzenlenecek törende açıklanacak.

Yarışmada yer alan belgeseller 3 gün boyunca seyircilerle buluşacak. Etkinlikte ayrıca profesyonel isimlerle ustalık sınıfı, söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.

