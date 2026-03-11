Dolar
44.10
Euro
51.14
Altın
5,180.71
ETH/USDT
2,042.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,049.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Kültür

TRT İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümüne özel birçok yayın hazırladı

TRT, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü için hazırlanan içerikleri izleyici ve dinleyicilerle buluşturacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
TRT İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümüne özel birçok yayın hazırladı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulünün 105. yıl dönümüne özel hazırlanan programlar, yarın TRT ekranlarında olacak.

Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın kabul ediliş öyküsünün anlatıldığı "O Günün Hikayesi", yarın 9.30'da TRT Türk'te yayımlanırken, program 19.00'da ise TRT Belgesel ekranında izlenebilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TRT Çocuk'tan 12 Mart özel yayını

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Rafadan Tayfa", milli marşın dizelerinde anlatılmak istenenleri ele alan özel bölümüyle yarın 11.30, 15.30 ve 19.35'te ekrana gelecek.

İstiklal Marşı'nın güfte ve beste sürecinin anlatılacağı "Destanın Doğuşu - İstiklal Marşı" programı, 17.00'de TRT Müzik'te yayımlanacak.

Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nı kaleme alış sürecinin anlatıldığı "Bir Şairden Daha Fazla - Mehmet Akif Ersoy", 10.30'da TRT Avaz'da izlenebilecek.

TRT Kürdi'de, Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel "Mehmet Akif Ersoy", 18.30'da yayında olacak.

TRT EBA'da İstiklal Marşı'na özel içerikler

Ersoy'un ilham dolu yolculuğunun anlatılacağı "Tarihimizin Gizli Kahramanları" programı 11.15'te, İstiklal Marşı'nın ruhunu ve coşkusunu yansıtacak "İstiklal Bestesi" belgeseli, 17.35'te TRT EBA'da ekrana gelecek.

"Çılgın Takvim" programı 11.25'te izleyiciyle buluşacak. Milli Mücadele dönemine ışık tutacak "Devler Ardında Karınca Adımları" saat 17.15'te TRT EBA'da gösterilecek.

Ersoy'un hayatının işleneceği "Edebiyat Arası" programı 9.35'te TRT Genç'te izleyicinin beğenisine sunulacak.

TRT Radyolarında da gün boyunca özel programlarla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yılı işlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

TRT İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümüne özel birçok yayın hazırladı

TRT İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümüne özel birçok yayın hazırladı

İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ve kabulü Meclis tutanaklarında

17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek

İstiklal Marşı'nın bestekarı Osman Zeki Üngör

İstiklal Marşı'nın bestekarı Osman Zeki Üngör
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet