Ekonomi

THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 1029 liradan başlayan yurt içi indirimli biletleri satışa sundu.

Gökhan Yılmaz  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak indirimli biletler ile 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda, 1029 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanyada, 90 bin koltuk satışa sunulurken, detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

