Dünya

Katar: İsrail saldırısı, Washington ile güncellenmiş savunma anlaşması ihtiyacını hızlandırdı

Katar, İsrail’in 9 Eylül’de başkent Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik hava saldırısının, ABD ile "güncellenmiş stratejik savunma anlaşması" ihtiyacını hızlandırdığını açıkladı.

Hussien Elkabany, Ömer Erdem  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Katar: İsrail saldırısı, Washington ile güncellenmiş savunma anlaşması ihtiyacını hızlandırdı

Doha

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha’da düzenlenen basın toplantısında, İsrail saldırısının ardından Washington ile yürütülen savunma anlaşmasına ilişkin takvimin hızlanıp hızlanmadığı sorusuna, "Evet, bu saldırı ABD ile Katar arasında güncellenmiş stratejik savunma anlaşması ihtiyacını hızlandırdı. Bu, tamamen yeni bir konu değil ancak sürecin hızlandırılması anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve beraberindeki heyeti kabul etmiş, Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkiler ve özellikle savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin yolları ele alınmıştı.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Katar Emiri (Şeyh Temim bin Hamed Al Sani) ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile görüştüm. ABD ile Katar arasındaki köklü güvenlik ortaklığını ve bölgede daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek için ortak taahhüdümüzü bir kez daha teyit ettik." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail’den Doha’ya hareket etmeden önce de konuşan Rubio, "Katar ile yakın bir ortaklığımız var. Aslında üzerinde çalıştığımız güçlü bir savunma iş birliği anlaşması mevcut ve nihai aşamasına yaklaşmış bulunuyoruz." demişti.

Katar, Haziran 1992’de ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

