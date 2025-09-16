Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduklarını bildirdi.
Ankara
Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.
Başbakan Modi, kendisinin de Trump gibi "Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.
Ayrıca Modi, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini de desteklediklerini kaydetti.
Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.