Dolar
41.27
Euro
49.01
Altın
3,688.61
ETH/USDT
4,472.80
BTC/USDT
116,379.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Washington ile işbirliğini yeni seviyelere taşıma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile hemfikir olduklarını bildirdi.

Emirhan Demir  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak

Ankara

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın kendisini telefonla arayarak doğum gününü kutladığını belirtti.

Başbakan Modi, kendisinin de Trump gibi "Hindistan-ABD Kapsamlı ve Küresel Ortaklığını yeni zirvelere taşımakta kararlı" olduğunu ifade etti.

Ayrıca Modi, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerini de desteklediklerini kaydetti.

Trump ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü aldığı" gerekçesiyle yüzde 25'in üzerine ilave yüzde 25 daha tarife uygulama kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı

Benzer haberler

Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak

Hindistan, Rus petrolü ithalatı nedeniyle ilişkileri gerilen ABD ile işbirliğini yeni düzeye çıkaracak

ABD Başkanı Trump, Avrupa'nın Rusya'dan petrol almaması çağrısını yineledi

ABD Başkanı Trump, TikTok'un satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda net konuşmaktan kaçındı

ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgali konusunda net konuşmaktan kaçındı
ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu ve yönetmen Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti
MAGA'da siyasi çatlak ve silahlı şiddet sarmalı: Charlie Kirk suikastı ne söylüyor?

MAGA'da siyasi çatlak ve silahlı şiddet sarmalı: Charlie Kirk suikastı ne söylüyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet