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Dünya, Libya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

Halid el-Mişri, 3'üncü kez Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlığına seçildi.

Hacer Başer   | 12.07.2020
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

İstanbul

Konseyin 135 üyesinin 132'sinin katıldığı oylamada, 73 oy alan Mişri, diğer adaylar Muhammed Ebu Sinine, Naci Muhtar, Naime el-Hami ve Abdurrahman eş-Şatır'ı geride bıraktı.

Mişri'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak Muhammed Baki, İkinci Başkan Yardımcısı olarak da Safvan el-Mesuri seçildi.

İlk olarak Nisan 2018'de Konsey Başkanlığına seçilen Mişri, 2019'da ikinci defa bu göreve getirilmişti.

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