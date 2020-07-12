Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına yeniden Halid el-Mişri seçildi

İstanbul
Konseyin 135 üyesinin 132'sinin katıldığı oylamada, 73 oy alan Mişri, diğer adaylar Muhammed Ebu Sinine, Naci Muhtar, Naime el-Hami ve Abdurrahman eş-Şatır'ı geride bıraktı.
Mişri'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak Muhammed Baki, İkinci Başkan Yardımcısı olarak da Safvan el-Mesuri seçildi.
İlk olarak Nisan 2018'de Konsey Başkanlığına seçilen Mişri, 2019'da ikinci defa bu göreve getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.