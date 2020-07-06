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Dünya, Libya

Libya Yüksek Devlet Konseyi Vatiyye saldırısını kınadı

Libya Yüksek Devlet Konseyi, savaş suçlusu Halife Hafter'i destekleyen güçlere ait savaş uçakları tarafından Vatiyye Hava Üssü'nün haince bombalanmasını kınadığını duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 06.07.2020
Libya Yüksek Devlet Konseyi Vatiyye saldırısını kınadı

İstanbul

Libya Yüksek Devlet Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının, kahraman Libya ordusu ve destekçisi güçlerin peş peşe gerçekleştirdiği zaferlere karşı ümitsiz boş bir zafer elde etme çabası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Konsey, üsse gerçekleşen saldırının savaş suçlusu Hafter ve arkasındaki güçler tarafından düzenlendiğini ve bunun da Libya'da ulusal gerçek bir Libya ordusu oluşturulmasının önüne geçme çabası olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Ateşkes için çaba gösterdiği iddiasında olan devletlerin aynı zamanda bu suç operasyonlarını yaptığı belirtilen açıklamada, söz konusu ülkelerin ateşkes taleplerindeki ciddiyete şüphe düşürdüğüne dikkat çekildi.

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne cumartesi gecesi savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi.

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