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Dünya, Libya

Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerine bağlı hava kuvvetlerinin, üsteki Hafter milisleri ile askeri araçlarına yönelik 5 hava saldırısı düzenlediği açıklandı .

Gülşen Topçu   | 28.04.2020
Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı

İstanbul

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine bağlı hava kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'nü hedef aldı.

UMH'ye bağlı silahlı birliklerin sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu'nun Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nde yer alan açıklamasında, Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milisleri ile askeri araçlarına yönelik 5 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, Barış Fırtınası operasyonu kapsamında ve Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hafter milisleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaşmak amacıyla ilan edilen ateşkesi 21 Mart'ta kabul ettiğini duyurmuş ancak askeri operasyonlarına devam etmişti.

Bunun üzerine ülkenin meşru yönetimi UMH'nin askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.

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