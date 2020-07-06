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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde İsrail ile müzakerelere hazırız

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ülkesinin uluslararası meşruiyet zemini üzerinde ve uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde İsrail ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Hamdi Yıldız   | 06.07.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde İsrail ile müzakerelere hazırız

Ramallah

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Abbas, özellikle İsrail'in ilhak planlarına ilişkin son siyasi gelişmeler hakkında Merkel'e bilgi verdi.

"Müzakereler uluslararası meşruiyet zemini üzerinde olmalı"

Filistin'in İsrail ile müzakerelere gitmeye hazır olduğunu belirten Abbas, bunun uluslararası meşruiyet zemini üzerinde ve uluslararası dörtlü komisyon gözetiminde olması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği dönem başkanlıklarına gelmesi dolayısıyla Merkel'i kutlayan Abbas, bunun uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuku destekleyen ve istikrarı gerçekleştiren katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Görüşmede Merkel'in ülkesinin iki devletli çözüm esası üzerine barışı destekleyen ve uluslararası hukuka bağlılığına dair duruşunu vurguladığı belirtildi.

Merkel'in telefon görüşmesinde iki tarafın müzakere masasına oturmasının önemine dikkat çektiği kaydedildi.

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