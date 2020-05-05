Euro
7.67
Dolar
7.08
BIST 100
99,431.34
Altın
1,706.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Hava Üssü’nü tamamen kuşattı

Libya ordusu, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi.

Aydoğan Kalabalık   | 05.05.2020
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Hava Üssü’nü tamamen kuşattı

İstanbul

Libya ordusu, başkent Trablus’un güneybatısında yer alan Vatiyye Hava Üssü'nü tamamen kuşatarak kullanılamaz hale getirdi.

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu resmi sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusunun üssü dört taraftan kuşatma altına alarak, tehdit olmaktan çıkardığını söyledi.

Üssü ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin işgalinden kurtarmak için bu sabah başlatılan operasyonda büyük gelişme katettiklerini aktaran Mecei, operasyonun planlandığı üzere devam ettiğini kaydetti.

Vatiyye’de şehitler var

El-Cefra Hava Üssü’nden kalkan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait SİHA’ların hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Mecei, "Vatiyye operasyonu esnasında bazı askerlerimiz şehit oldu." dedi.

Şehit sayısı hakkında bilgi vermeyen Mecei, üssün halen hizmet dışı olduğu ve Hafter milisleri tarafından kullanılamadığını vurguladı.

Libya ordusu, "Barış Fırtınası" operasyonunun başlatıldığı 25 Mart’ta da Vatiyye’ye operasyon düzenlemiş, üste kontrolü ele geçirdiklerini açıklamış ancak daha sonra' çekilmek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti
New York'taki bakımevlerinde kaydedilmemiş 1700 Kovid-19 kaynaklı ölüm belirlendi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi
ABD'de 'ekonominin açılmasıyla Kovid-19 ölümleri yaza kadar 135 bini bulabilir' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan futbol müsabakaları açıklaması

Benzer haberler

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Hava Üssü’nü tamamen kuşattı

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Hava Üssü’nü tamamen kuşattı

Libya ordusunun hedefindeki stratejik nokta 'Vatiyye Hava Üssü'

Libya Ordusu hava unsurlarından Hafter milislerine ait askeri araçlara operasyon

Libya Ordusu hava unsurları ve topçularından Hafter milislerine operasyon

Libya Ordusu hava unsurları ve topçularından Hafter milislerine operasyon
Libya Ordusu'ndan, Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı

Libya Ordusu'ndan, Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı
Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı

Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı