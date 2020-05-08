Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, başkent Trablus’un güneybatısındaki Vatiyye Hava Üssü’nde bulunanların, Libya ordu birliklerine teslim olmaya başladığını duyurdu.

Aydoğan Kalabalık   | 08.05.2020
Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

İstanbul

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatiyye Hava Üssü’ndeki Hafter’e bağlı 6 milis, bölgede bulunan Tümgeneral Usame Cuveyli komutasındaki Libya Ordu birliklerine teslim oldu." İfadelerine yer verildi.

Libya Ordusu geçen salı günü üsse başlattığı operasyon çerçevesinde, bölgeyi tamamen ablukaya almıştı.

Libya Ordusu “Barış Fırtınası” operasyonunun başladığı geçen 25 Mart’ta üssün bazı bölümlerinde kontrolü ele geçirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 610 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 900 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun

Benzer haberler

Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu

Vatiyye Hava Üssü’nde bulunan 6 Hafter milisi Libya Ordusuna teslim oldu

Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Hava Üssü’nü tamamen kuşattı

Libya ordusunun hedefindeki stratejik nokta 'Vatiyye Hava Üssü'

Libya Ordusu'ndan, Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı

Libya Ordusu'ndan, Vatiyye Hava Üssü'ndeki Hafter milislerinin silah depolarına hava harekatı
Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı

Libya'da hükümet güçlerinden Vatiyye Hava Üssü'ne hava saldırısı