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Dünya

ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri yapılacak

Kovid-19 salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler düzenlenecek.

Hakan Çopur   | 08.05.2020
ABD'de kalan Türkler için yeni tahliye seferleri yapılacak

Washington

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları (THY) tarafından New York, Şikago, Houston ve Miami'den özel seferler düzenlenecek.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu özel seferlerin 15 Mayıs'ta New York ve Şikago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan ve 17 Mayıs'ta da Miami'den gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uçuş günü Kovid-19 belirtileri gösteren veya daha önce Kovid-19 tanısı konulan yolcuların uçuşlara kabul edilemeyeceği bildirildi.

Söz konusu seferlerle Türkiye'ye gidecek yolcular ülkeye girişlerinden itibaren 14 gün boyunca karantinada kalacaklar.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

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