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Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara, "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta içi açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla gelecek hafta açık görüş izni tanınacak

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, 'Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

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