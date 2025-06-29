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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu” kapanış programında konuşuyor.
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Gündem

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında bazı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Bakan Tunç, şunları ifade etti:

"Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."


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