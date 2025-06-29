Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında bazı illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Bakan Tunç, şunları ifade etti:
"Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."
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