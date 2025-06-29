Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,438.00
BTC/USDT
107,396.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu” kapanış programında konuşuyor.
logo
Gündem

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ve 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Komutanlığın sosyal medya hesabından yurt genelindeki yangınlara ilişkin basın açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, yurt genelinde 27-28 Haziran'da meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak Komutanlığın sorumluluk bölgesinde yangınların çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yapılan soruşturmalar sonucu, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp ve Bilecik'e sıçrayan yangının, tarla süren şahısların yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ifade edilen açıklamada, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen orman yangınının, arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği ve olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde başlayan orman yangınının, tarlada yakılan ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana gelmiştir ve olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen orman yangınının ise, kaynak ve spiral makinesi çalışması esnasında çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana gelmiştir ve olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedenleri ve faillerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Afyonkarahisar'da yüzlerce keklik "kene ve süne" avı için yetiştiriliyor
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı
Destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları 1 Temmuz'da başlıyor

Benzer haberler

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı

Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı

İstanbul’da ormanlık alanlara giriş ve ateş yakmak 15 Ekim’e kadar yasaklandı

İstanbul’da ormanlık alanlara giriş ve ateş yakmak 15 Ekim’e kadar yasaklandı
Bakan Yerlikaya: Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik

Bakan Yerlikaya: Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik
Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi

Türk jandarması, TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da "patlama sonrası olay yeri inceleme" eğitimi verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet