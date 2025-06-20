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Bakan Yerlikaya: Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde ödeme sistemleri, çevrim içi yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucunda 8 bin 633 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Bakan Yerlikaya: Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığınca 16 Haziran'da başlatılan Pars-2025 Siber Güvenlik Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü bugün gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, Komutanlık binasının Korgeneral Hulusi Sayın Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuştu.

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"Güvenlik" anlayışının insanlık tarihi boyunca tehdidin doğasına ve kaynağına bağlı olarak sürekli evrim geçirdiğine değinen Yerlikaya, "Siber güvenlik tek başına bir güvenlik alanı olmaktan ziyade, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir." dedi.

Yerlikaya, teknolojik gelişmelerin hızının insan düşüncesinin bile ötesine geçtiği dijital çağda, her saniyede milyonlarca siber saldırı gerçekleştiğini ve siber suçların küresel bir salgın haline dönüşme potansiyeli taşıdığını söyledi.

"Suç ortamı dijitalleşiyor"

Özellikle, yapay zeka destekli algoritmaların kötüye kullanılmasının, siber tehditleri yaygın ve yıkıcı bir güç haline getirdiğine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Dünya genelinde ortalama 5,5 milyar insan çevrim içi. Yani klavye başında, telefon başında, tablet başında. Peki bu ne demek? Dünya nüfusunun yarısı, siber suç mağduru olma riskiyle karşı karşıya demek. Özellikle dijitalleşen suç ortamında, güvenlik bürokrasisine yönelik kurum ve kuruluşların karşı karşıya kalabileceği siber tehditler, hem operasyonel açıdan hem de ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kişisel verilerin korunması açısından, tehlikeli bir tabloyu gözler önüne seriyor. Siber saldırganlar eliyle, çok sayıda zararlı yazılım dolaşıma sokuluyor. Oltalama, dağıtık hizmet dışı bırakma (DDoS) saldırıları, sosyal mühendislik tabanlı saldırılar gibi siber tehditler giderek yoğunlaşıyor. Bu yüzden, siber ortamdaki sistemlerin, muhtemel saldırılara karşı korunması şarttır."

İçişleri Bakanlığı olarak her türlü siber tehdide karşı teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, siber dirençlerini artırmak adına kararlı ve kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, jandarma tarafından düzenlenen tatbikatın da bunun göstergelerinden olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Siber Güvenlik Endeksine göre, 194 ülkenin yer aldığı değerlendirme sürecinde bütün kriterlerden tam puan alarak "rol model" ülke listesine girdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, 'İnsan kaynaklarımızı dijital yetkinliklerle donatarak dönüştürüyor, yerli ve milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital alt yapımızı daha dirençli hale getiriyoruz.' Siber suçlarla mücadele konusunda ise kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Siber devriyelerimizle tespit edilen, suç unsurlarına yönelik operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Kabine döneminde 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit edildi

Yerlikaya, bu kabine döneminde 260 bin 250 suç unsuru içeren hesap tespit ettiklerini vurgulayarak, "Ödeme sistemleri, çevrim içi yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 5 bin 623 operasyon gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucunda, 8 bin 633 şahıs tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte 23 bin 436 sosyal medya hesabı ile 121 bin 318 URL hesabının da erişime engellendiğini aktaran Yerlikaya, çocuklar için de siber ortamda birçok tehdit bulunduğunun altını çizerek bu konuda hassas şekilde çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bakanlık olarak bu alanda mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, konuşmasını bu konuda ailelere de görev düştüğünü belirterek tamamladı.

"Gelişim bir görevdir"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da siber alanın artık kara, deniz, hava ve uzayın ardından 5. harekat ortamı olarak kabul edildiğini aktardı.

Bu yeni harekat sahasında varlık göstermek ve milli çıkarları korumak mecburiyetinde olunduğuna dikkati çeken Çardakcı, kendi yazılımını üretemeyen ve verisini koruyamayan milletlerin geleceğini başkasına teslim etmiş olacağını belirtti.

Çardakcı, "Tatbikattan elde ettiğimiz sonuçlar ne kadar güçlü olduğumuzun yanı sıra aynı zamanda daha da güçlenmemiz gerektiğini de bize göstermiştir." diye konuştu.

Gelişmeyi bir görev, sürekli iyileşmeyi ise bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Çardakcı, tatbikatın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

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