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İstanbul ve İzmir merkezli 64 ildeki FETÖ operasyonunda 306 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 günde İstanbul ve İzmir merkezli 64 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
İstanbul ve İzmir merkezli 64 ildeki FETÖ operasyonunda 306 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki günde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 64 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul ve İzmir merkezli Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'Finans yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulunmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, sözde mağdur ailelere maddi destek sağlamak, örgüt içerisindeki şahısların birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla izdivaç faaliyetlerini devam ettirmek ve örgüte eleman kazandırmaya çalışmak suçlarından aranıyordu."

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Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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