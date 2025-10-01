Dolar
Gündem

Yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

