Dolar
41.98
Euro
48.77
Altın
4,155.97
ETH/USDT
3,860.80
BTC/USDT
108,000.00
BIST 100
10,467.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
logo
Gündem

Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı ile 783 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde göçmen kaçakçıları ve düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimlerde 132'si yabancı uyruklu 169 göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda da 783 düzensiz göçmenin tespit edildiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yerlikaya, uygulamalarda 27 bin 347 personel ve 8 bin 690 ekibin, 5 bin 761 noktada görev aldığını, 6 bin 897 umuma açık yer, 3 bin 892 metruk bina ve 457 terminalin kontrol edildiğini aktardı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyuran Yerlikaya, "Türkiye, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi gelecekteki çalışmalara güçlü bir zemin oluşturacak
Türkiye ve dünya gündemi
AFAD, 1250 sözleşmeli personel alacak
Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı
Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yurt genelindeki denetimlerde 169 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık

FETÖ'ye yönelik 50 ildeki operasyonlarda 154 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı, kapısı, gönlü, ufku açık bir devlet tasavvurudur

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye Yüzyılı, kapısı, gönlü, ufku açık bir devlet tasavvurudur
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı

Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet