Dolar
42.83
Euro
50.58
Altın
4,478.28
ETH/USDT
2,974.50
BTC/USDT
87,758.00
BIST 100
11,311.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 7 ilde tefecilik ve göçmen kaçakçılığı yapan 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığını bildirdi.

Cankut Taşdan  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada jandarma ekiplerince 7 ilde 7 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda, hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon lira hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakaladığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 21 şüpheli tutuklandı
Bakan Kurum'dan deprem bölgesi için "Tohum" filmi paylaşımı
Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı

Benzer haberler

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni yıl tedbirleri koordinasyon toplantısına ilişkin paylaşım

FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrisochoidis ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Chrisochoidis ile görüştü
17 ildeki kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

17 ildeki kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet