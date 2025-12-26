Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da yarın düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenini, "Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir inancın ve gayretin başarısı" olarak nitelendirdi.

Orhan Onur Gemici  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, binlerce canı hayattan koparan "asrın felaketi"nin meydana geldiği 6 Şubat 2023 tarihinin milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını ifade etti.

Günler ve ayların geçtiğini ama bazıları için takvim yapraklarının hep 6 Şubat'ta takılı kaldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hz. Ömer buyuruyor ki: 'Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmektir.' İşte, gün geldi gözyaşlarımızı içimize akıttık ama mücadele sahasını terk etmedik. Şükürler olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme ve konut seferberliğine imza attık. Asrın inşasını gerçekleştirdik. Ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da '455 Bin Konut Tamam' törenini gerçekleştireceğiz. Hak sahibi vatandaşlarımız konut ve iş yerlerine kavuşacak. Bu, dünyada eşi benzeri görülmeyen bir inancın, bir gayretin başarısıdır."

İnşa edilen her bir konutun kapısının, yuvaların huzur ve mutluluğuna, çocukların umut dolu yarınlarına, herkesin birbirine daha sıkı sarıldığı günlere ve büyük Türkiye'nin güçlü geleceğine açılması temennisinde bulunan Yerlikaya, 455 bin konutun hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
