Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Kastamonu'nun Karadeniz'e sahili bulunan ilçeleri İnebolu ve Abana'da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Zonguldak'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizin taşması sonucu Kozlu Limanı su altında kaldı.
Kastamonu/Zonguldak/Sinop
Gece etkisini artıran fırtına sırasında Karadeniz'de yüksek dalgalar oluştu. Dalgaların etkili olduğu İnebolu ilçesinin sahil şeridinde kaldırımlar zarar gördü.
Dalgaların taşıdığı taş ve moloz yığınları İsmetpaşa Caddesi'ni doldurdu. İnebolu-Cide kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatılırken, trafik diğer şeritten çift yönlü olarak verildi.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 31 Aralık sabahına kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Abana ilçesinde ise Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda dalgalar nedeniyle sular yükseldi, balıkçılar teknelerin başında nöbet tutmaya başladı.
Teknelerini güvenli yerlere bağlayan balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için tedbir aldı.
Balıkçı Mustafa Acar, AA muhabirine, fırtınanın güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.
Barınağın daha önceki fırtınalarda hasar aldığını ve zarar görmeye devam ettiğini anlatan Acar, "Şu anda dalga yüksekliği 4 metre civarında, hava tahminlerine göre 5 metreye ulaşması bekleniyor. Tekneler iyi durumda değil, dalgalar yükselmeye başladı. Daha da artacak. Balıkçılar teknelerinin başında, dalgalar halatları kesiyor onları tekrar bağlıyoruz, nöbet tutuyoruz." dedi.
Zonguldak
Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yer yer 7 metreyi bulan dalgaların boyu Kozlu Limanı'ndaki mendireği aştı.
Denizin taşması sonucu sular liman içerisindeki balıkçı barınaklarına kadar geldi. Barınakların girişine tahta koyarak suların içeri girmesini engellemeye çalışan bazı balıkçılar, suyu tahliye etmeye çalıştı.
Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA
Suların taşıdığı çöpler limanı kaplarken, balıkçılar zarar görmemesi için kayıkları ve ağları liman dışına taşıdı.
Balıkçı Yıldıray Kasap, gazetecilere, limana su bastığını, balıkçıların rahatlığı için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.
Ağların denize gitmesini engellemeye çalıştığın anlatan Kasap, doğal afetlerle karşı karşıya kalabildiklerini, bazı barınaklara su girdiğini kaydetti.
Balıkçı Cevat Üçüncü de çok fazla zararlarının olmadığını, önlem almayanların barınakların önüne kadar çöp geldiğini ifade etti.
Sinop
Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 50 kilometreyi aşan fırtına, deniz taşımacılığını olumsuz etkiledi.
Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA
Kent sahillerinde yüksek dalgalar oluşturan fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi de şehrin İçliman mevkisine sığındı.
Balıkçıların denize açılamadığı kentte, Valilik vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.