Dolar
42.94
Euro
50.55
Altın
4,462.37
ETH/USDT
2,933.10
BTC/USDT
87,442.00
BIST 100
11,229.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu - Çatalzeytin kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İrem Demir  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze eşlik eden Avrupa Türk toplumunu kimseye ezdirmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet